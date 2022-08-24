Минобороны заявило о семи сбитых украинских беспилотниках

Минобороны заявило, что российские ПВО за сутки сбили семь украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах разных населенных пунктов Херсонской области и Донецкой народной республики. Об этом в среду, 24 августа, журналистам сообщили в Министерстве обороны.

В военном ведомстве также отчитались о том, что в районе населенного пункта Каменка Харьковской области были перехвачены два снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено 1803 беспилотника и 819 боевых машин РСЗО, добавили в Минобороны.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российская сторона намерено замедлила темпы наступления в ходе спецоперации, чтобы минимизировать жертвы среди мирных граждан.