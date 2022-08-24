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Онколог назвал пугающее последствие стресса и депрессии

Онколог Данаил Назлиев пояснил, что стресс снижает защитный уровень организма

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

Стресс запускает механизм подавления защитного уровня организма, что может привести к пугающим последствиям, рассказал онколог-маммолог Данаил Назлиев. В своем Telegram-канале он предупредил о возможности возникновении рака из-за депрессии.

Во время сильного горя надпочечники вырабатывают гормон кортизол, а он в свою очередь высвобождает другие гормоны, включая адреналин. Адреналин способен снижать иммунную защиту и тогда организм хуже борется с инфекциями и болезнями, пояснил реакцию организма на стресс онколог-маммолог. В медицине это называется триггерным эффектом, добавил он.

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«Вот почему люди, которые находятся в стрессе или испытывают сильное горе, чаще заболевают онкологией. Триггерный эффект — причина, по которой так важно найти способы справиться со стрессом и горем», — прокомментировал врач.

Существует много способов побороть стресс и справиться с горем, успокоил Назлиев. По его словам, некоторым людям помогает общение с друзьями или консультации со специалистами. Кто-то борется с депрессией ведением дневника или с помощью медитации. Неважно, к каким методам прибегать, главное — справиться с негативными эмоциями ради здоровья, отметил онколог-маммолог.

Ранее Данаил Назлиев рассказал об опасном заболевании груди у молодых женщин. Он отметил, что фиброаденома — не злокачественная опухоль, но за ней может прятаться рак.

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Вера Владзиевская
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