Путин согласился на поездку Собянина в Рязанскую область в связи с пожарами

Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Собянина в Рязанскую область из-за пожаров

Президент России Владимир Путин дал согласие на поездку мэра Москвы Сергея Собянина в Рязанскую область, чтобы посмотреть на работу столичной группировки в борьбе с пожарами. Об этом сообщает РИА Новости.

В свою очередь, Собянин на совещании по вопросам ликвидации природных пожаров в российских регионах предложил главе государства поручить ему съездить в Рязанскую область, чтобы проверить работу московских спасателей.

«Поезжайте, конечно, посмотрите, как идет работа, как организована работа на месте московских соответствующих структур», — ответил Путин.