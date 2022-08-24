Женщина утонула в бассейне отеля во время прямого эфира с подписчиками

В Канаде женщина утонула во время отдыха в бассейне, общаясь с подписчиками в прямом эфире

В Канаде молодая женщина утонула в бассейне придорожного отеля во время онлайн-трансляции в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом пишет Mirror.

24-летняя Хеллен Ньябуто (Hellen Nyabuto) отдыхала в отеле на юго-западе провинции Онтарио 19 августа. Девушка плавала в бассейне и параллельно вела прямой эфир в Facebook, общаясь со своими подписчиками. Отмечается, что Ньябуто сначала находилась у мелкой части бассейна.

Позже девушка оставила телефон на бортике, а сама отплыла в глубокую часть бассейна. Несмотря на то, что девушка вышла из кадра, зрители стрима стали невольными свидетелями трагедии: они услышали крики о помощи, которые вскоре прекратились. Спустя какое-то время тело Ньябуто обнаружили другие постояльцы отеля.

Полиция подтвердила, что смерть девушки была несчастным случаем. Видео прямого эфира было удалено из соцсети.

В июне 2021 года житель Норвегии решил снять свою прогулку в горах и упал с обрыва в прямом эфире, общаясь с подписчиками. Во время съемки панорамы озера мужчина потерял равновесие и поскользнулся на снегу, сломав ногу в двух местах.