В Казани пройдет праздник мордовской культуры

Казанский проект «Древо жизни» завершится 25 августа праздником мордовской культуры

Казанский проект «Древо жизни» завершится праздником мордовской культуры. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на мэрию города.

Заключительное мероприятие состоится в четверг, 25 августа, в казанском парке «Черное озеро». На его территории развернется выставка изделий быта и утвари народов мордвы-мокша и мордвы-эрзя. Также в парке пройдут мастер-классы по игре на духовом инструменте нюди, завязыванию платка по-мордовски, ткачеству, вышивке и созданию куклы-плетенки и куклы-закрутки, символизирующей семейный очаг.

На сцене перед гостями праздника выступят музыканты фольклорной студии «Мерема» из Саранска, многонациональная фолк-группа Zakaria, ансамбли «Од ойме» и «Эрзянка», свою музыку представит проект VED’AVA. После концерта там же пройдет обучение мордовскому танцу. Для детей на мероприятии будут организованы площадки «Сказочная поляна» и «Поляна детства», где они смогут поиграть в подвижные игры, познакомиться с народными сказками, раскрасить национальный костюм и выучить названия рыб на мордовском языке.

Просветительский проект «Древо жизни» призван познакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. Ранее в рамках проекта в городе прошел праздник удмуртской культуры.