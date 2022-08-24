Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Казани пройдет праздник мордовской культуры

Казанский проект «Древо жизни» завершится 25 августа праздником мордовской культуры

Фото: Shutterstock

Казанский проект «Древо жизни» завершится праздником мордовской культуры. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на мэрию города.

Заключительное мероприятие состоится в четверг, 25 августа, в казанском парке «Черное озеро». На его территории развернется выставка изделий быта и утвари народов мордвы-мокша и мордвы-эрзя. Также в парке пройдут мастер-классы по игре на духовом инструменте нюди, завязыванию платка по-мордовски, ткачеству, вышивке и созданию куклы-плетенки и куклы-закрутки, символизирующей семейный очаг.

На сцене перед гостями праздника выступят музыканты фольклорной студии «Мерема» из Саранска, многонациональная фолк-группа Zakaria, ансамбли «Од ойме» и «Эрзянка», свою музыку представит проект VED’AVA. После концерта там же пройдет обучение мордовскому танцу. Для детей на мероприятии будут организованы площадки «Сказочная поляна» и «Поляна детства», где они смогут поиграть в подвижные игры, познакомиться с народными сказками, раскрасить национальный костюм и выучить названия рыб на мордовском языке.

Просветительский проект «Древо жизни» призван познакомить жителей Казани с культурой, историей и родными языками финно-угорских и тюркских народов Поволжья. Ранее в рамках проекта в городе прошел праздник удмуртской культуры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В Крыму ответили на требование Турции вернуть полуостров Украине
В России захотели самостоятельно рассчитывать цены на нефть
Глава МЧС заявил о нехватке техники для тушения пожаров в центре России
Ларионов оценил последствия отстранения сборной России от международных турниров
Глава ДНР заявил об отсутвии логики в словах Зеленского
Раскрыта судьба напавшей с ножом на россиянку на Кипре украинки
Путин поручил Мишустину посетить столкнувшиеся с лесными пожарами регионы
В кинотеатрах России стали показывать голливудские фильмы в пиратской озвучке
YouTube заблокировал аккаунт «КамАЗа»
Названы способы не нарваться на мошенников при покупке жилья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.