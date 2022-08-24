Элджей отменил тур по России

Музыкант Элджей отменил гастрольный тур по России из-за коронавируса

Музыкант Элджей отменил гастрольный тур по России «SAYONARA БОЛЬ». Об этом сообщается в его группе во «ВКонтакте».

Артист пояснил, что принял такое решение из-за коронавируса. «Ковид не дал мне закончить альбом вовремя и встретиться с вами в запланированые даты. Ждите новые анонсы и берегите себя. ******* [офигеете], что мы приготовили, ждать осталось немного. Новая вселенная. Новая история. Новый взгляд», — написал он.

Тур должен пройти во многих городах России, в том числе в Волгограде, Перми, Ростове-на-Дону и Красноярске. Пользователи в комментариях выразили недовольство тем, что гастроли музыканта переносятся не впервые, а организаторы отказываются возвращать полную стоимость билетов.

В июле стало известно, что Элджей задолжал налоговой почти полтора миллиона рублей. За последний год у музыканта накопились долги на 1,1 миллиона рублей. Недавно к этой сумме добавились неоплаченные страховые взносы ИП «Узенюк», которые составили еще 210 тысяч. Всего долг достиг почти 1,4 миллиона рублей.