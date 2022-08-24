Азербайджан и Казахстан заявили об укреплении отношений

Президент Алиев: Азербайджан и Казахстан имеют схожие позиции по международным вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил об укреплении взаимодействия между странами, добавив, что Азербайджан и Казахстан имеют схожие позиции по международным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы уже провели очень обстоятельный разговор по широкой повестке дня наших двусторонних отношений, по международной проблематике, и увидели совпадение позиций наших стран», — прокомментировал Алиев.

Также по его словам, Баку и Нур-Султан уже подготовили для подписания 20 документов, которые «будут серьезно способствовать укреплению взаимодействия».

«Уверен, что мы также дадим толчок развитию торгово-экономических отношений. Еще есть большие резервы для увеличения товарооборота. Мы сегодня по некоторым направлениям будущего торгово-экономического сотрудничества обменялись мнениями, можем конкретизировать в плане увеличения взаимных поставок», — добавил азербайджанский лидер.

Ранее Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

