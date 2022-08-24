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Американский полковник спрогнозировал будущие границы Украины

Полковник Макгрегор: помощь США приведет Украину к потере всего юга и левобережья Днепра

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.

Автор публикации раскритиковал открытое письмо «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта.

«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», — предположил Макгрегор.

По его мнению, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется "непоправимым".

Марина Совина
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