Украинские силовики начали проверки граждан с родственниками в России

Страна.ua: в Харькове силовики начали массовые проверки граждан с родственниками в России

В Харькове украинские силовики начали массовые проверки граждан в поисках тех, у кого есть родственники или знакомые в России. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, украинцев допрашивают и обыскивают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины (СБУ). Они проверяют автомобили, документы, мобильные телефоны, спрашивают о наличии возможных родственников или знакомых в России и о контактах с ними. Также иногда силовики проверяют переписки в телефонах или телефонную книгу.

Из-за проверок автотранспорта на основных дорогах и мостах в городе образуются пробки, в которых можно простоять более 20 минут.

Ранее СБУ заподозрила высокопоставленного военного в раскрытии планов украинской армии во время интервью одному из украинских изданий, в его отношении начато расследование. Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. В то же время Маляр не уточнила, о ком именно и каком СМИ идет речь.