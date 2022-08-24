Инвесторы потеряли миллиарды долларов из-за Китая

FT: инвесторы потеряли 130 миллиардов долларов из-за кризиса на рынке недвижимости Китая

Инвесторы, вложившие средства в долларовые облигации китайских девелоперов, лишились около 130 миллиардов долларов, пишет Financial Times.

Из-за кризиса на рынке недвижимости КНР две трети выпущенных облигаций потеряли около 30 процентов своей стоимости. «Думаем, что дефолты по некоторым займам будут продолжаться в этом году, особенно у девелоперов с большими объемами погашения по задолженностям в иностранной валюте и со слабыми продажами жилья», — заявил старший кредитный аналитик Moody`s Investors Service Седрик Лай.

Долларовые облигации ряда китайских девелоперов котируются на уровнях, близких к дефолту. Например, облигации крупного застройщика Kaisa Group с погашением 7 сентября котируются в 0,09 доллара на один доллар номинала. Это рискует обернуться для инвесторов убытками в 272 миллиона долларов.

Китайские компании в сфере недвижимости просрочили платежи по долларовым облигациям на рекордную сумму в 31,4 миллиарда долларов в 2022 году. Официальные данные показывают, что продажи жилья в Китае упали почти на 30 процентов в первой половине года.

Критическое состояние китайского рынка недвижимости вынудило строительные компании включить «режим выживания». В июле рекордно снизился объем инвестиций в жилищный сектор, а количество новых строек достигло минимума с января-февраля 2013 года.