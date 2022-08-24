В ЛНР отпустили призванного в украинскую армию пленного израильтянина

Власти ЛНР отпустили призванного в украинскую армию пленного израильтянина Козловского

Власти Луганской Народной Республики (ЛНР) в качестве жеста доброй воли отпустили на родину гражданина Израиля Владимира Козловского, который ранее был призван в украинскую армию и попал в плен под Лисичанском. Об этом сообщает РИА Новости.

Козловский, имеющий гражданство Украины и Израиля, попал в плен под Лисичанском как разведчик 5-ого батальона 24-ой отдельной моторизированной бригады украинской армии. По его словам, он был отправлен в армию и задержан на границе, в момент, когда он пытался выехать в Израиль к своей семье.

По его словам, Украину в ближайшее время он посещать не планирует, хочет как можно быстрее попасть к семье в Израиль. Он уточнил, что среди пленных очень много людей. «Я не видел, чтобы плохо относились к пленникам, хотя пленников много видел. Ко мне относились очень хорошо. Отношение человеческое, понимающее», — пояснил израильтянин.

Ранее пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов рассказал, что военнослужащих на Украине готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией. По его словам, среди командного состава и замполитов шла речь «о скором наступлении на Донбасс, говорили, что не надо дать русским первыми напасть на нас, а сделать внезапный контрудар», а также о том, что «надо забрать Донбасские земли и, возможно, пойти дальше».