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Большинство японских компаний повысили цены

Teikoku Databank: около 70% японских компаний повысили цены или планируют это сделать

Фото: Moritz Wolf / Global Look Press

Большая часть (около 70 процентов) японских компаний повысили цены на свои товары и услуги или планируют сделать это в течение следующих 12 месяцев. Об этом говорится на сайте исследовательского центра Teikoku Databank.

Поднять цены с августа 2022 года до августа 2023 года намерены около 31,2 процента фирм. Около 17 процентов компаний намерены сделать это в период с октября по декабрь. По словам аналитического центра, эта цифра в два раза больше, чем по результатам предыдущего опроса. Многие подняли цены в два раза и больше.

Около девяти процентов опрошенных рассказали, что не планируют поднимать цену на свою продукцию. Более всего рост цен затронул бизнес, связанный с продажей техники, стройматериалов, мебели, продукции металлургической и горнодобывающей промышленности. Подорожание коснулось и продуктов питания.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что Токио сохраняет интересы в проекте «Сахалин-2» после постановления правительства России о создании нового оператора. Перед этим японские участники проекта, компании Mitsui и Mitsubishi, заявили, что решили изучить постановление правительства РФ о создании нового оператора проекта.

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Юлия Мискевич
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