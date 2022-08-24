Японские компании приостановили уход из России

Teikoku Databank: японские компании второй месяц приостанавливают уход из России

Японские компании приостанавливают уход из РФ второй месяц подряд. Об этом говорится на сайте исследовательского центра Teikoku Databank.

«В период с марта по апрель одна за одной компании объявляли о приостановке деятельности в РФ. Однако после этого тенденция стремительно замедлилась, а в июле число новых компаний, которые объявили о приостановке или выходе из бизнеса в РФ, упало до нуля. В большинстве случаев даже крупные компании избегали заявлений относительно будущего их бизнеса», — отмечается в материале.

Согласно исследованию, к 21 августа 74 из 168 ведущих японских компаний заявили о прекращении деятельности в России. При этом лишь шесть из этих 74 компаний полностью ушли с российского рынка. 48 из 74 японских компаний заявили о приостановке финансовых транзакций, экспорта и производства в РФ. В период с 19 июня по 21 августа японские фирмы и вовсе перестали заявлять о приостановке бизнеса в стране.

21 августа японская корпорация Mitsui захотела сохранить собственную долю в проекте по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» при новом российском операторе. Официально руководство корпорации уведомит о своем решении до конца августа.

