Сексолог назвал причину отказаться целовать детей в губы

Сексолог Владислав Франтов: ребенка лучше обнимать, чем целовать в губы

Если дома ребенка целуют в губы, есть опасность, что он таким образом будет выражать симпатию к посторонним людям, предупредил сексолог Владислав Франтов. Причину отказаться целовать детей в губы он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Ребенок не будет видеть сексуального подтекста в поцелуе в губы, отметил Франтов, однако он уверен, что дети могут повторить такой способ выражения чувств за пределами семьи. «Дети — достаточно любвеобильные существа. Как вы будете проявлять свою любовь, так же это будет делать и ребенок. Причем не только с вами, но и с другими детьми, дядями и тетями, возможно, даже с совсем чужими людьми, которые не заслужили симпатию вашего ребенка», — предостерег он.

Вместо поцелуев в губы Франтов посоветовал родителям чаще обнимать ребенка, держать его за руку и гладить, а целовать в более нейтральные зоны — лоб, щеки, макушку.

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