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Названа стоимость аренды самого дешевого коттеджа у воды в Подмосковье

Стоимость аренды самого дешевого коттеджа у воды в Подмосковье оценили в 40 тысяч рублей

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Наиболее бюджетный коттедж у воды в Подмосковье предложили снять за 40 тысяч рублей в месяц. Стоимость самого дешевого арендного дома «Ленте.ру» назвали аналитики ЦИАН.

Объект находится в деревне Андреевское на улице Рябиновой, в 11 километрах на юго-восток от МКАД по Новорязанскому шоссе. Площадь коттеджа составляет 70 квадратных метров, он находится на участке в три сотки возле Москвы-реки.

Вторым в списке самых дешевых арендных домов у воды оказался объект, расположенный в коттеджном поселке «Золотой берег» в деревне Витенево (Осташковское шоссе). Его аренда обойдется в 60 тысяч рублей в месяц. Площадь двухэтажного кирпичного коттеджа, расположенного на участке в восемь соток, 100 «квадратов». Арендаторы смогут отдохнуть в доме возле канала имени Москвы и Пяловского водохранилища и Учинского лесопарка.

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Замыкает тройку лидеров объект в селе Ермолино, куда можно добраться по Ленинградскому шоссе. Аренда коттеджа с двумя библиотеками метражом в 450 квадратных метра будет стоить 80 тысяч рублей в месяц. Дом расположен на участке в 25 соток недалеко от реки Истры.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» пришли к выводу, что стоимость аренды загородных домов среди направлений Подмосковья в июле больше всего снизилась на Ленинградском шоссе. Средняя ставка за год там уменьшилась на 21,8 процента, до 81,7 тысячи рублей в месяц.

Полина Кислицына
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