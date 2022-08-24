Дронов научили сажаться на любые поверхности

Gizmodo: созданы шасси для приземления беспилотников на любые поверхности

Канадские ученые разработали специальные опоры и ПО, которые позволяют дронам садиться на любые поверхности. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Перед специалистами лаборатории Createk Design Университета Шербрука (Канада) стояла задача разработать шасси для гражданских и коммерческих дронов, чтобы те могли садиться на неровные поверхности. Ученые создали амортизирующие опоры и написали программное обеспечение, которые позволили летательным аппаратам приземляться практически на любые поверхности.

В рамках исследования инженеры тестировали возможность посадки дронов на покатые крыши домов — обычным квадрокоптерам необходимо обеспечить ровную поверхность и безветренную погоду. Чтобы научить машину сажаться в сложных условиях, ученые установили четыре посадочные опоры. Расположенные в них фрикционные амортизаторы рассеивали избыточную энергию при контакте дрона с землей.

Также канадские исследователи рассказали, что подсмотрели некоторые технические особенности посадки летательных аппаратов в авиации — например, реверсирование. Перед касанием с поверхностью лопасти коптеров начинали крутиться в обратном направлении, обеспечивая необходимую прижимную силу. В свою очередь, это не позволяет машине отскочить от неровной поверхности при приземлении.

В конце июня стало известно, что МЧС России получит подводный беспилотник-планер для обследования опасных объектов. Устройство будет готово к серийному производству через три-четыре года.