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Власти Вьетнама отказались считать принадлежность к ЛГБТ болезнью

Upi: минздрав Вьетнама заявил, что принадлежность к ЛГБТ не нужно считать болезнью

Фото: Kham / Reuters

Власти Вьетнама отказались считать принадлежность граждан к ЛГБТ-сообществу болезнью. Об этом сообщает Upi со ссылкой на вьетнамский минздрав.

В ведомстве заявили, что геев нельзя причислять к больным людям и принудительно отправлять на лечение. В министерстве также призвали относиться к ним уважительно и избегать дискриминации по признаку ориентации. Отмечается, что врачи Вьетнама должны быть привержены оказанию психологической поддержки представителям ЛГБТ.

В частности, в стране запретили конверсионную терапию — методику, направленную на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. В Минздраве отметили, что эффективность этого метода не доказана наукой. Глава ведомства также уличил некоторые медицинские учреждения страны в рекламе «лекарства» от гомосексуальности.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что власти решили создать должность посла по делам ЛГБТ-сообщества. По ее словам, для строительства новых центров поддержки ЛГБТ правительство Пятой республики выделит три миллиона евро.

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Виктория Кондратьева
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