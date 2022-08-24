Власти Вьетнама отказались считать принадлежность к ЛГБТ болезнью

Upi: минздрав Вьетнама заявил, что принадлежность к ЛГБТ не нужно считать болезнью

Власти Вьетнама отказались считать принадлежность граждан к ЛГБТ-сообществу болезнью. Об этом сообщает Upi со ссылкой на вьетнамский минздрав.

В ведомстве заявили, что геев нельзя причислять к больным людям и принудительно отправлять на лечение. В министерстве также призвали относиться к ним уважительно и избегать дискриминации по признаку ориентации. Отмечается, что врачи Вьетнама должны быть привержены оказанию психологической поддержки представителям ЛГБТ.

В частности, в стране запретили конверсионную терапию — методику, направленную на изменение сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека. В Минздраве отметили, что эффективность этого метода не доказана наукой. Глава ведомства также уличил некоторые медицинские учреждения страны в рекламе «лекарства» от гомосексуальности.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что власти решили создать должность посла по делам ЛГБТ-сообщества. По ее словам, для строительства новых центров поддержки ЛГБТ правительство Пятой республики выделит три миллиона евро.