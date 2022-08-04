Во Франции создадут должность посла по делам ЛГБТ

Премьер Франции Борн заявила, что власти создадут должность посла по делам ЛГБТ

Власти Франции приняли решение создать должность посла по делам ЛГБТ-сообщества. Об этом заявила премьер-министр страны Элизабет Борн, передает РИА Новости.

«Посол по делам сообщества ЛГБТ будет назначен до конца года», — заявила Борн во время визита в центр поддержи ЛГБТ в Орлеане. По ее словам, для строительства новых центров поддержки ЛГБТ правительство выделит три миллиона евро.

На сегодняшний день во Франции работают 35 центров поддержки людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

4 августа стало известно, что правительство Германии позволит гражданам менять свой пол раз в год без физических изменений в организме. Теперь самостоятельно менять пол можно будет с 14 лет. Для этого необходимо будет пройти процедуру перерегистрации. По словам министра по делам семьи ФРГ Лизы Паус, новый закон улучшит жизнь трансгендеров.