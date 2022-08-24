Внешность Мадонны на новых фото папарацци вызвала споры в сети

Певица Мадонна попала в объектив папарацци на яхте в Сицилии и вызвала споры сети

Американская поп-исполнительница Мадонна попала в объективы папарацци и вызвала споры в сети. Соотвествующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

Известно, что на данный момент 64-летняя знаменитость находится в Сицилии, Италия, где она отдыхает на яхте со своей семьей и друзьями. Так, на новых снимках Мадонна запечатлена в облегающем боди белого цвета и соломенной шляпе. Кроме того, она дополнила свой образ черно-белым парео на бедрах и солнцезащитными очками.

Некоторые поклонники не оценили внешний вид Мадонны, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Ботоксная бабушка», «Ее лицо как мяч для пляжного футбола», «Она так одета, потому что когда на нее попадет солнце, ботокс на ее лице сразу же растает», «Реальность не соответствует отфильтрованной версии», «Даже тут есть фотошоп. Она должна отказаться от пластики», — высказывались они.

В то же время были и те фанаты, которые отметили, что, несмотря на свой возраст, исполнительница выглядит отлично. «64 и все еще королева», «Она всегда прятала себя от солнца, поскольку ультрафиолет негативно влияет на кожу», «Королева Сицилии! Идеальная женщина», «Мадонна великолепна!», «Многие женщины ей завидуют», — писали пользователи сети.

Ранее в августе Мадонна снялась в откровенном образе с призывом прислать ей подарки на день рождения. Накануне своего 64-летия знаменитость опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых она позировала перед камерой в полупрозрачном корсете черного цвета, из-под которого виднеется бюстгальтер из сетки. «Это почти мой день рождения. Пришлите мне подарки», — подписала снимки Мадонна.