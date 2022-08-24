Евродепутат от Франции сообщил о находящейся на пути к войне с Россией Европе

Евродепутат от Франции Мариани заявил, что ЕС находится на пути к войне с Россией

Решение Европейского союза (ЕС) создать тренировочную миссию по подготовке украинских военных может привести к прямому столкновению с Россией, заявил депутат Европарламента от Франции и экс-министр транспорта Пятой республики Тьерри Мариани на своей странице в Twitter.

Евродепутат сообщил: все понимают, что ЕС находится «на пути к войне». «Мы на пути к войне, но никто не хочет произносить этого вслух», — подчеркнул он.

22 августа стало известно, что тренировочная миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран объединения. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель напомнил, что некоторые европейские страны уже осуществляют подготовку украинских солдат, в том числе для того, чтобы обучить их обращению с поставляемой техникой. Тренировки проходят в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.

Решение о разворачивании тренировочной миссии ЕС на Украине было принято еще до начала российской спецоперации 24 февраля — в январе 2022 года на заседании глав Минобороны стран Евросоюза.