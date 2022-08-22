Украинских военных решили тренировать в одной из соседних с Украиной стран

Боррель: миссия ЕС по подготовке украинских войск разместится в соседней с Украиной стране

Тренировочная миссия Евросоюза по подготовке украинских войск разместится на территории одной из соседних с Украиной стран объединения. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, цитату приводит РИА Новости.

Он не уточнил, где именно решили тренировать украинских военных.

Боррель также напомнил, что некоторые европейские страны уже осуществляют подготовку украинских солдат, в том числе для того, чтобы обучить их обращению с поставляемой техникой. Тренировки проходят в Польше, Чехии, Великобритании и Франции.

Решение о разворачивании тренировочной миссии ЕС на Украине было принято еще до начала российской спецоперации 24 февраля. 21 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что параметры и время развертывания еще будут уточняться. Соответствующее решение было принято в январе 2022 года на заседании глав Минобороны стран Евросоюза.