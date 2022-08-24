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Посол Украины в ФРГ понадеялся на встречу с Шольцем перед возвращением в Киев

ZDF: посол Украины в ФРГ надеется, что Шольц не останется на него в обиде

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает до своего возвращения в Киев 14 октября встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и министром финансов Кристианом Линднером. В интервью немецкому телеканалу ZDF он выразил надежду, что никто не останется на него в обиде.

«Я надеюсь, что у меня будет возможность встретиться с канцлером, федеральным президентом, а также министром финансов перед моим отъездом в Киев, чтобы кое-что уладить. Потому что это были трудные времена, и для моей страны это все еще непростые времена, в том числе для нас лично. И я надеюсь, что никто не будет держать обиду. И я надеюсь, что Германия будет продолжать очень твердо стоять на нашей стороне», — заявил Мельник в эфире телеканала.

Он также приветствовал заявление Шольца о дальнейших поставках вооружений Украине. «Мы благодарны за эти обязательства. И мы рассчитываем, что другое оружие, которое может быть доставлено быстро, также достигнет Украины», — добавил он, пояснив, что речь идет об «оружии, которое не будет доступно до следующего года».

23 августа Германия и Канада согласовали новый пакет военной помощи Украине, в который вошли системы противовоздушной обороны (ПВО), ракетные системы и «тонны» боеприпасов, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на саммите «Крымская платформа» в Киеве.

При этом, ранее в Берлине заявили о пределе, к которому подошла Германия в области поставок оружия Украине. Министр обороны страны Кристина Ламбрехт объяснила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

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Марина Совина
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