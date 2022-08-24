Российский посол описал ответ на снос советских памятников в Латвии

Посол в Латвии Ванин заявил, что Россия ответит Латвии на снос советских памятников

Посол России в Латвии Михаил Ванин в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» описал, как Москва может ответить Латвии на снос советских памятников. По его словам, диппредставительство уже приготовило свои предложения по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву... (Меры носят) как дипломатический, так и экономический характер», — заявил дипломат.

Ванин подчеркнул, что в настоящее время отношения между двумя странами оказались сведены до уровня «технических контактов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что действия Латвии по сносу советского памятника совершены «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму».