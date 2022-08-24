Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российский посол описал ответ на снос советских памятников в Латвии

Посол в Латвии Ванин заявил, что Россия ответит Латвии на снос советских памятников

Фото: РИА Новости

Посол России в Латвии Михаил Ванин в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» описал, как Москва может ответить Латвии на снос советских памятников. По его словам, диппредставительство уже приготовило свои предложения по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«Мы свои соображения и предложения отправляем в Москву... (Меры носят) как дипломатический, так и экономический характер», — заявил дипломат.

Ванин подчеркнул, что в настоящее время отношения между двумя странами оказались сведены до уровня «технических контактов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что действия Латвии по сносу советского памятника совершены «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Небензя назвал Запад соучастником преступлений на Украине
Российский посол описал ответ на снос советских памятников в Латвии
Терапевт перечислила главные ошибки горожан в жару
Джонсон обратился к Зеленскому по вопросу поддержки Украины
Посла России вызвали в МИД Чехии из-за слов постпреда в СБ ООН
Академик РАН назвал последствия для Чубайса после синдрома Гийена — Барре
Пушилин назвал выделение США Киеву трех миллиардов долларов игрой ва-банк
Навка объяснила переход российской фигуристки под флаг Израиля
Россиянам спрогнозировали смену жары ураганами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.