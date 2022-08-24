Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Латвии по сносу советского памятника совершены «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму». Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, Захарова подчеркнула, что «уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия».
Дипломат также предупредила, что этот поступок властей Латвии приведет к «дальнейшей деградации двусторонних отношений».
Ранее посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника освободителям Риги.
Снос памятника начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен.