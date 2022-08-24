Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму

Представитель МИД России Захарова заявила, что Латвия скатывается к неонацизму
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Латвии по сносу советского памятника совершены «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что «уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия».

Дипломат также предупредила, что этот поступок властей Латвии приведет к «дальнейшей деградации двусторонних отношений».

Ранее посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника освободителям Риги.

Снос памятника начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Медведев высказался о причинах спецоперации
Бузова показала на видео «идеальный свадебный наряд»
Россиян предупредили о последствиях задымления от лесных пожаров
Мужчина спьяну купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра
Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму
Названа главная опасность мин «Лепесток»
Посол Украины Мельник объяснил оскорбление Шольца «безысходностью»
Вашингтон проигнорировал доклады ЦРУ об опасности конфронтации с Россией
Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8
На Украине ухудшилось отношение к белорусам
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.