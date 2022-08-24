Захарова заявила о скатывании Латвии к неонацизму

Представитель МИД России Захарова заявила, что Латвия скатывается к неонацизму

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действия Латвии по сносу советского памятника совершены «вопреки международным обязательствам латвийского государства и протестам со стороны собственных граждан, выступающих против скатывания этой прибалтийской страны к неонацизму». Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Захарова подчеркнула, что «уничтожение памятника воинам Советской армии — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков неприемлемо для цивилизованной страны, каковой себя пытается позиционировать Латвия».

Дипломат также предупредила, что этот поступок властей Латвии приведет к «дальнейшей деградации двусторонних отношений».

Ранее посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника освободителям Риги.

Снос памятника начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен.