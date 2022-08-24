Посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии из-за сноса памятника

Посольство России в Риге направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника

Посольство России направило ноту протеста в МИД Латвии в связи со сносом памятника освободителям Риги. Об этом говорится в заявлении диппредставительства, передает ТАСС.

Российская дипмиссия осудила демонтаж мемориала и оставила за собой право на ответные меры. «Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку (…) как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью (…) советских воинов (…), которые (…) победили в <…> схватке с (…) фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», — указывается в тексте.

В посольстве также выразили обеспокоенность из-за преследования представителей латвийской общественности, выступивших против подобных решений властей. В диппредставительстве отметили, что неравнодушные граждане «грубо задерживаются полицией», а «из уст первых лиц государства» в их адрес «звучат всевозможные угрозы» — от выдворения из страны до уголовного преследования.

Российские дипломаты потребовали от властей Латвии «остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение».