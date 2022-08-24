Посол России в Риге рассказал о выдаче виз задержанным после протестов

Российское посольство в Риге начало выдавать визы задержанным в ходе протестов у памятника

Российское посольство в Латвии начало выдавать визы задержанным в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из страны. Об этом рассказал посол РФ в республике Михаил Ванин, передает РИА Новости.

«Мы... уже начали выдавать российские визы тем гражданам, которые были в эти дни задержаны у памятника освободителям Риги для того, чтобы они могли беспрепятственно покинуть территорию Латвии и найти убежище в РФ, если потребуется», — заявил он.

Полиция Латвии в среду информировала, что задержала у мемориала 14 человек.

Снос памятника воинам-освободителям Риги начался 23 августа. После демонтажа монумент будет уничтожен. По периметру дежурит полиция, вокруг комплекса находится не менее десяти микроавтобусов силовиков.

Жители Риги намерены выйти на акцию в знак протеста против сноса памятника. Рижане объявили сбор в 21:00 по местному времени, с собой участников просят приносить цветы и свечи.

Ранее партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) подала заявку в думу Риги на проведение акции протеста против сноса памятника воинам-освободителям, сообщил портал Delfi. Митинг, на который планировали прийти около 100 человек, был намечен на 22 августа, однако мэрия не согласовала пикет из-за мер безопасности и начала демонтажа. Тем не менее около 50 человек все же пришли на митинг. В течение часа протестующих разогнали, семеро были задержаны.

12 мая сейм Латвии принял закон, прекращающий действие 13-й статьи договора с Россией о сохранности мемориальных сооружений. На следующий день Рижская дума проголосовала за снос памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги.

Монумент в Риге открыли в ноябре 1985 года в честь победы в Великой Отечественной войне. С 1996 года неоднократно поднимался вопрос о его сносе.