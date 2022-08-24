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Названа вакансия в регионах в заплатой в 400 тысяч рублей

Superjob: самой высокооплачиваемой в регионах стала вакансия капитана судна в Мурманске

Фото: Shutterstock

Самой высокооплачиваемой вакансией в городах с населением меньше полумиллиона человек в августе стала должность капитана рыболовного судна в Мурманске, которому предлагают зарплату от 400 тысяч рублей, говорится в исследовании Superjob.

На втором месте названа вакансия технического директора в Сыктывкаре, которому готовы платить от 200 тысяч рублей, на третьем месте — водитель с личным грузовым автомобилем, который может получать в регионе 160–190 тысяч рублей. В Твери наиболее привлекательным по оплате предложением оказалась вакансия для технолога чайного производства с зарплатой 150 тысяч рублей.

Врачи среди наиболее высокооплачиваемых вакансий оказалась во Владимире, Калининграде, Сыктывкаре, Вологде и Петрозаводске (около 90-130 тысяч рублей). Больше 100 тысяч рублей предлагают прорабу во Владимире, руководителю кредитно-кассового офиса в Орле, геологу в Нижневартовске и директору группы магазинов в Благовещенске. В целом наибольший прирост спроса на персонал зафиксирован в сфере закупок (плюс 45 процентов).

Ранее сервис «Работа.ру» составил список самых необычных вакансий в России в августе. Среди них — вязальщик носков, гильотинщик и смотчик этикеток.

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Платон Щукин
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