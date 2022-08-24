Троих телеведущих обвинили в потворстве домогательствам

Variety: Джимми Фэллона и еще двух ведущих NBC обвинили в потворстве домогательствам

Женщина, которая подала в суд на бывшего ведущего шоу Saturday Night Live на телеканале NBC Горацио Санса за домогательства, попросила привлечь в качестве ответчиков еще троих телеведущих. По ее словам, коллеги Санса — Джимми Фэллон, Лорн Майклз и Трейси Морган — потворствовали неправомерным действиям ведущего. Об этом сообщила Variety.

Женщина подала иск к телеведущему в августе 2021 года. Она утверждает, что Санс ухаживал за ней, когда она была поклонницей шоу в подростковом возрасте. Обвинительница заявила, что Санс целовал и трогал ее против ее воли на вечеринке в мае 2002 года, когда ей было 17 лет.

Как следует из иска, в период с 2000 по 2002 год женщина со своими друзьями-подростками регулярно посещала вечеринки Saturday Night Live. В документе утверждается, что Фэллон и Санс пили с ней на этих вечеринках. Кроме того, Фэллон якобы однажды спросил ее о возрасте, и она ответила, что учится в средней школе.

Адвокат Санса отрицает обвинение. Он заявил, что женщина требовала заплатить ей 7,5 миллиона долларов до подачи иска в прошлом году.

Первоначально иск был подан к Сансу и NBCUniversal (NBCU). Адвокат женщины утверждал, что 18 сотрудников NBCU знали о сексуальных домогательствах, включая Фэллона, Моргана и Майклза, а также многих других участников шоу SNL. NBCU подала ходатайство об отклонении иска, утверждая, что компания не несет ответственности за поведение Санса в нерабочее время и не обязана защищать третьих лиц от насилия с его стороны.

Ранее сообщалось, что бывшего ведущего «Би-би-си» Джона Кейна признали виновным в сексуальном насилии над 15-летним мальчиком, которое произошло в конце 1970-х годов. За изнасилование, совершенное более 40 лет назад, 69-летнего журналиста осудили на восемь лет лишения свободы.