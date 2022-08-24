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Германия сорвала контракт на поставки российского газа в Индию

«Новатэк» прекратит поставки бывшей структуре «Газпрома» в ФРГ из-за проблем с Индией

Фото: Shutterstock

Поставки сжиженного природного газа (СПГ) бывшей структуре «Газпрома» в Германии Gazprom Marketing & Trading Singapore (GM&T Singapore) по долгосрочному контракту прекращены. Поводом для этого стал срыв соглашения «Новатэка» с индийской GAIL, пишет «Коммерсантъ».

После фактической национализации компании, что связано с вводом российских войск на территорию Украины, правительство России запретило отечественным поставщикам СПГ сотрудничать с Securing Energy for Europe (SEFE, новое название GM&T). Но проекту «Ямал СПГ» выдали специальное исключение, благодаря чему «Новатэк» смог продолжить поставки.

Предполагалось, что газ через немецкую компанию пойдет в Индию, для исполнения заключенного в 2015 году контракта на поставку 2,5 миллиона тонн СПГ в год. Таким образом российские власти попытались избежать срыва соглашения.

Но руководство SEFE не позволило этим планам реализоваться. Новый менеджмент компании решил, что поставлять СПГ на европейский рынок выгоднее, чем отгружать его в адрес GAIL, и с июня начало продавать товар на бирже. К июлю было пропущено уже пять запланированных поставок.

При этом SEFE выплачивало индийской компании неустойки за отсутствие поставок, но рост цен в Европе позволял ей оставаться в прибыли. Ситуация вынудила GAIL сократить поставки сырья производителям удобрений и промышленным предприятиям на 10-20 процентов, а также снизить загрузку на своем нефтехимическом комплексе в Пате на 40 процентов.

Эксперты отмечают, что при нынешних ценах на газ в Европе нельзя было ожидать поставок российского СПГ в Индию по этому маршруту в ближайшие месяцы. В связи с этим в правительстве решили не продлевать временное разрешение для «Ямал СПГ».

Ранее сообщалось, что правительство фактически отказалось профинансировать разработку отечественного оборудования для СПГ-заводов, сократив предполагаемые расходы в десятки раз. При этом сроки импортозамещения только ужесточились, предполагается, что исследования профинансирует сам бизнес.

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Платон Щукин
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