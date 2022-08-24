В России не нашлось денег на разработку газового оборудования

«Ъ»: в России выделят на разработку оборудования для СПГ в десятки раз меньше запрошенного

Правительство России отказалось выделять средства, необходимые на разработку отечественного оборудования для заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Программа локализации получит в десятки раз меньше денег, чем было запрошено, сообщает «Коммерсантъ».

Минпромторг рассчитывал на поддержку в объеме 35 миллиардов рублей до 2030 года, однако в 2022 и 2023 годах на эти цели в бюджете нашлось только 300 миллионов рублей. При этом скорость разработок, как следует из обновленной версии паспорта проекта, должна возрасти.

В общей сложности ранее ведомство планировало потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), создание опытных образцов и запуск серийных производств 89,32 миллиарда рублей. То есть почти 55 миллиардов рублей должны были найти сами производители оборудования. Такие траты должны были обеспечить 40 процентов российского оборудования к 2024 году, 60 процентов — к 2028-му, 80 процентов — к 2030-му.

В текущей версии проекта при резком снижении расходов показателя в 40 процентов следует достигнуть уже в этом году. В Минпромторге заявили, что программа «Прорыв на рынки СПГ» реализуется в соответствии с планом.

Гендиректор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов подчеркнул, что для обеспечения прорыва следует вкладываться и в разработку, и в производство оборудования. Однако текущее субсидирование, предусмотренное правительством, направлено на получение выручки, а не на создание новых технологий и продуктов.

Ранее председатель правления «Новатэка» (крупнейший производитель СПГ в России) Леонид Михельсон указывал, что для увеличения экспорта СПГ необходима локализация выпуска соответствующего оборудования. По его оценкам, только на НИОКР необходимо 24 миллиарда рублей, найти которые без помощи государства невозможно. Бизнесмен напомнил, что на Западе индустрия формировалась десятилетиями, в нее вкладывались значительные средства, повторить разработки быстро и бесплатно не получится.

Год назад Михельсон уже отмечал, что первая российская линия СПГ работает плохо, исправлять необходимо буквально все оборудование. Он посетовал, что российским заводам «еще учиться и учиться делать хорошую продукцию».