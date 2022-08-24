В Минобороны заявили о потере боеспособности трех бригад ВСУ

Генерал-лейтенант Конашенков заявил об утрате боеспособности 68-й, 66-й и 56-й бригад ВСУ

Три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса. Об этом во время ежедневного брифинга заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно заявлению Конашенкова, речь идет о 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригадах ВСУ. Совокупные потери трех соединений составили более 600 человек. Бригады действовали на Донецком направлении.

При этом представитель Минобороны добавил, что около 160 военнослужащих 66-й бригады отказались участвовать в боевых действиях на фоне столь серьезных потерь.

«Командованием оперативно-тактической группы ВСУ "Донецк" принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», — подытожил Конашенков.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе ранее признанных независимыми народных республик Донбасса. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.