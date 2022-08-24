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YouTube заблокировал аккаунт еще одной российской компании

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт Объединенной авиастроительной корпорации

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Администрация видеохостинга YouTube заблокировала аккаунт еще одной российской компании из-за санкций. Доступ был ограничен к аккаунту Объединенной авиастроительной корпорации. Об этом сообщается в Telegram-канале корпорации.

«Наш канал на YouTube этой ночью был удостоен "особой чести". (...) "Министерство правды" (речь идет о компании Google, владеющей видеохостингом — прим. «Ленты.ру») заблокировало нам доступ к управлению каналом, а, значит, к управлению контентом и к инструментам развития канала», — написали представители корпорации.

В Google сообщили, что аккаунт был заблокирован без возможности восстановления.

Ранее стало известно о блокировке YouTube-аккаунта российского автопроизводителя «КамАЗ» из-за санкций. Уточнялось, что профиль компании был также заблокирован без возможности восстановления.

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Евгения Наумова
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