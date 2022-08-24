Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава МВД Британии призвала жестче преследовать российских олигархов

Глава МВД Британии Пател призвала жестче преследовать российских олигархов

Фото: Jessica Taylor / Reuters

Проживающих на британской территории и нарушающих закон страны российских олигархов необходимо жестче преследовать и сажать за решетку вместе с причастными к их преступлениям. С таким призывом к правоохранительным органам выступила министр внутренних дел Великобритании Прити Пател, сообщает Evening Standart.

Глава МВД отметила, что в тюрьмы также должны отправиться «адвокаты, агенты по недвижимости и бухгалтеры», содействующие отмыванию денег, коррупции и обходу санкций. «Я четко заявляла о необходимости преследовать этих преступников еще жестче и заставлять их платить за свои активы, полученные коррупционным путем», — добавила она.

Пател заверила, что дополнительные полномочия, которые помогут полиции и Национальному агентству по борьбе с преступностью преследовать правонарушителей, будут введены в новом законодательстве, которое должно быть принято позже в этом году.

Ранее министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Великобритании Майкл Гоув заявил, что правительство придумало новый способ борьбы с олигархами — в настоящее время готовится законопроект, обязующий риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
IKEA захотела вернуться в Россию
Очевидцы сообщили о лесном пожаре в Подмосковье
Позицию Турции по Крыму объяснили
В США оценили новую версию МиГ-31
Эколог рассказал о риске возгорания колоссальных запасов торфа вокруг Москвы
Путин поручил ввести выплаты семьям на подконтрольных территориях Украины и ЛДНР
Звезда «Дома Дракона» раскритиковал зрителей за расизм
Канье Уэста отказались судить за избиение фаната
В России заявили об ослабевшем влиянии США на Турцию и Грецию
Менеджер Бивола рассказал о негативном отношении к россиянам на турнирах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.