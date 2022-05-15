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В Великобритании придумали новый способ борьбы с олигархами

В Великобритании риелторов обяжут раскрывать имена покупателей недвижимости

Фото: Pixabay

Правительство Великобритании придумало новый способ борьбы с олигархами — в настоящее время готовится законопроект, обязующий риелторов раскрывать имена конечных покупателей недвижимости. Об этом сообщил министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув в интервью Sunday Telagraph, передает ТАСС.

«Мы хотим покончить с мошенничеством с использованием незаконно нажитых средств, которые наводнили британский рынок недвижимости. Наш рынок больше не будет открыт для коррупционеров и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность», — заявил он.

Отмечается, что помимо выполнения требований о раскрытии информации о конечном владельце недвижимости любое юридическое лицо, участвующее в сделке, также будет обязано предоставлять данные об источнике происхождения средств покупателей жилья.

Ранее представитель российского бизнесмена Романа Абрамовича прокомментировал данные об аресте его недвижимости предпринимателя. Представитель бизнесмена опроверг информацию о наличии у Абрамовича дома в Португалии.

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Марина Совина
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