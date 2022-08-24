НАТО решила спасти планету с помощью пчел

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе ради спасения планеты занялась производством меда

НАТО занялась разведением пчел и производством меда, чтобы спасти планету от последствий глобального потепления. В рамках участия в европейских экологических проектах на территории штаб-квартиры организации разместили четыре улья, сообщается на сайте альянса.

Отмечается, что инициатива была запущена еще в апреле 2020 года — тогда появились первые два улья. Однако производство меда в НАТО пошло успешно, и количество домов для пчел увеличилось до четырех.

«Каждый улей производит порядка 80-100 килограммов меда за сезон, большая часть которого остается пчелам для поддержания жизнедеятельности. Пчеловоды НАТО собирают с каждого улья порядка 25 килограммов меда в год. Большая часть урожая на сегодня продана на благотворительном базаре в пользу поддержки отдельных местных и международных проектов», — пояснили в НАТО.

В сообщении отмечается, что медоносные пчелы играют важную роль в экосистеме, опыляя цветущие растения, деревья и сельскохозяйственные культуры. Каждый улей при этом способствует сохранению биоразнообразия в радиусе трех километров — это может сыграть важную роль в сдерживании климатических изменений, так как некоторые растения являются естественными поглотителями вредных выбросов.

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