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Среда обитания

Коз и овец привлекли к спасению Европы от пожаров

В Барселоне решили создать противопожарные полосы при помощи коз и овец

Фото: Ajuntament de Barcelona

В испанской Барселоне к спасению от лесных возгораний на фоне засухи привлекли коз и овец. При помощи животных в европейском городе решили создать противопожарные полосы, пишет The Guardian.

Суть метода состоит в том, чтобы пасти скот в наиболее подверженных пожарам районах. Животные питаются сухой травой и вытаптывают ее, снижая риск, что пожар перекинется на пройденную ими местность. В Барселоне инициативу начали реализовывать в апреле в парке Коллсерола площадью 8000 гектаров — в нем, по данным Городского совета Барселоны по чрезвычайным климатическим ситуациям и экологическому переходу, происходит в среднем по 50 пожаров в год.

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По словам члена совета Элоя Бадия, возгорания обычно быстро тушат, однако если случится более крупный пожар, последствия будут катастрофическими. Однако сама идея предупреждения пожаров при помощи коз и овец не является новой — ее использовали еще более века назад. Помимо снижения риска возгораний такой выпас скота будет способствовать восстановлению биоразнообразия, так как по мере перемещения животные будут удобрять почву и переносить семена полезных растений.

По данным программы Евросоюза (ЕС) по наблюдению Земли Copernicus, Испания сильнее всего пострадала от лесных пожаров на фоне обрушившейся на Европу засухи — на эту страну пришлось почти 40 процентов выжженной огнем земли. Связанные с изменением климата природные пожары в Испании летом охватили практически все автономные сообщества. Наиболее крупные очаги находились в Галисии, Кастилии-и-Леоне, Астурии, Эстремадуре, Андалусии, Кастилии-Ла-Манче и Каталонии.

Нина Ташевская
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