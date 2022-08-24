Российского пенсионера заподозрили в убийстве двоих сыновей-близнецов и жены

В Башкирии 61-летнего пенсионера задержали за убийство жены и двоих сыновей-инвалидов

В Салавате 61-летнего местного жителя задержали по подозрению в убийстве жены и двоих сыновей. Об этом в среду, 24 августа, сообщил официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным следствия, вечером 23 августа российский пенсионер поссорился с двумя 38-летними сыновьями-близнецами, инвалидами I и II группы, во время употребления спиртного. После этого он сходил за ножом, зашел в комнату мужчин и ударил обоих братьев ножом в шею. На шум прибежала 64-летняя супруга фигуранта. Увидев жену, он несколько раз ударил ее ножом в шею, грудь и голову. Оба сына погибли на месте, а их мать спустя время скончалась в больнице. После этого он дождался приезда правоохранителей и сознался в содеянном.

«В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал Каневский.

Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан, пенсионер признался в содеянном. Известно, что накануне трагедии один из братьев успел позвонить в дежурную часть отдела МВД. Он попросил забрать из квартиры пьяного-отца дебошира, в течение нескольких минут по адресу приехал участковый.

«Дверь открыл отец семейства, а в квартире лежали двое мужчин и женщина в крови. (...) Предварительно установлено, 61-летний пенсионер просил своих сыновей дать ему выпивку, чтобы опохмелиться. Братья сидели за компьютерами и игнорировали своего отца, но он все не унимался», — отметили в пресс-службе.

По словам подозреваемого, его вывел из себя звонок сына в полицию, именно после него он зарезал всех членов семьи.