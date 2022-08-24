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Назван способ перестать чересчур угождать своему партнеру

Коуч Секомб заявила, что мысли о разрыве помогут перестать чересчур угождать партнеру

Фото: Scott Broome / Unsplash

Мысли о разрыве помогут перестать чересчур угождать своему партнеру, заявила эксперт в области отношений, коуч Трейси Секомб. Способ перестать стараться быть удобным во всем она назвала в беседе с изданием Metro.

По словам Секомб, написавшей о проблемах чересчур угождающих своему окружению людей книгу, на подобное поведение людей толкает неуверенность в себе, страх быть оставленным, ревность и склонность чрезмерно анализировать то, что партнер хотел сказать своими действиями.

Она отметила, что подобное поведение — норма для новых отношений. «Но если вы не расслабляетесь, не показываете себя таким как есть, вы пилите под собою сук и можете потерять себя в отношениях», — предупредила коуч.

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Чтобы справиться с этой чертой, Секомб порекомендовала принять вероятность того, что отношения закончатся. «Постарайтесь заменить мысли о брошенности мыслями о безопасности, убедите себя, что вы в любом случае будете в порядке, с этим человеком или без него», — порекомендовала она.

По ее словам, для старающегося во всем быть удобным человека очень важно перестать думать о том, что нужно исправить в своем характере, и сконцентрироваться на собственных достоинствах. Также ему необходимо рассказать партнеру о своей проблеме и работе над ней, подытожила Секомб.

Ранее психолог, кандидат психологических наук Александр Невеев рассказал, когда желание партнеров отдыхать отдельно является тревожным сигналом. Он объяснил, что если такое желание возникает каждые две или три недели, то это указывает на проблемы в паре.

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Александра Лисица
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