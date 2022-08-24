Ранее судимый мужчина напал на российского полицейского после драки с братом

В Тамбове 41-летний пьяный мужчина напал на полицейского после драки с братом в квартире

В Тамбове следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины за нападение на полицейского. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа в квартире одного из домов на улице 60 лет Октября пьяные братья поссорились и стали драться. По вызову о произошедшем приехали сотрудники полиции, чтобы остановить конфликт. Тогда фигурант схватил правоохранителя за шею, повалил на пол и ударил ногой по голове.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины, который напал на полицейского.