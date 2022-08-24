Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Ранее судимый мужчина напал на российского полицейского после драки с братом

В Тамбове 41-летний пьяный мужчина напал на полицейского после драки с братом в квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Тамбове следователи возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего мужчины за нападение на полицейского. Об этом в среду, 24 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа в квартире одного из домов на улице 60 лет Октября пьяные братья поссорились и стали драться. По вызову о произошедшем приехали сотрудники полиции, чтобы остановить конфликт. Тогда фигурант схватил правоохранителя за шею, повалил на пол и ударил ногой по голове.

В отношении мужчины возбуждено дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины, который напал на полицейского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Захарова предупредила власти Латвии о расколе внутри страны из-за памятников
Попытку поджога орловской администрации показали на видео
Россиянам раскрыли способ дешево бронировать перелеты с пересадкой в Африке
Французы раскритиковали Макрона за призыв не идти на компромиссы с Россией
Военный эксперт высказался о грядущем переломе в спецоперации на Украине
Пьяный россиянин убил собаку и котенка на глазах у трехлетней дочери
Житель Подмосковья поджег храм и зарезал его настоятеля
Бастрыкин поручил возбудить дело после убийства главы администрации Михайловки
Выплаты клубам РПЛ вырастут в 4,5 раза
Учителя воскресной школы задержали за убийство настоятеля подмосковной церкви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.