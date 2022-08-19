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Мужчина пойдет под суд за нападение на российского полицейского

В Хабаровском крае осудят 27-летнего мужчину за нападение на полицейского

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 27-летнего мужчины, который напал на полицейского. Об этом в пятницу, 19 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в июле на улице Заводской в поселке Хор супруга пьяного фигуранта вызвала полицейских, чтобы прекратить его противоправные действия. После того, как правоохранитель приехал, мужчина начал сопротивляться и повалил его на землю.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по статье 318 («Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти») УК РФ. Фигурант полностью признал вину.

Ранее стало известно, что в Москве 29-летнего водителя и троих пассажиров задержали за нападение на сотрудников ГИБДД на западе столицы.

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Екатерина Власова
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