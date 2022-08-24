В Молдавии потушили вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм»

В Молдавии потушен Вечный огонь на мемориале, где шли бои за освобождение Кишинева

В Новоаненском районе Молдавии, где шли бои за освобождение Кишинева, потушен Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм», сообщил председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович в Telegram-канале.

«На мемориале, который увековечивает память более 13 тысяч солдат и офицеров Красной армии, сегодня не горел Вечный огонь. Судя по тому, что никаких заявлений по случаю Дня Освобождения от официальных лиц сегодня не прозвучало, оборонное ведомство решило сэкономить на чувствах тысяч людей, приехавших почтить память героев», — написал он.

По словам Петровича, топливо подается к Вечному огню по заявке минобороны Молдавии в территориальное отделение предприятия «Молдовагаз». «Первоначально огонь горел на постоянной основе, затем зажигался по праздникам. Спасибо, что в Кишиневе не погасили, а то мы знаем, вы умеете», — добавил он.

В октябре 2021 года Вечный огонь на мемориале славы советских солдат в Кишиневе потушили из-за нехватки газа. В Минобороны республики уточнили, что в газовой трубе сильно снизилось давление, из-за чего огонь периодически потухал. Кроме того, сильные ветры на территории страны также приводили к затуханию пламени, что могло повлечь за собой утечку газа.

