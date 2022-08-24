Позицию Турции по принадлежности Крыма объяснили

Журналист Джума назвал заявление Турции о принадлежности Крыма заведомо тупиковым

Журналист-международник Аббас Джума объяснил позицию Анкары по вопросу принадлежности Крыма. По его словам, заявления о том, что полуостров должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией, дискредитируют Турцию как посредника в переговорах Москвы и Киева. Об этом эксперт заявил в беседе с изданием «Царьград».

Джума призвал не рассматривать Анкару в качестве врага или друга Москвы, а считать ее оппонентом. При этом журналист признал, что подобные слова, произнесенные турецкой стороной, звучат странно.

«Турция хочет быть посредником, но в Анкаре не могут не понимать, что Крым — это вещь сакральная для России. И говоря о том, что соглашение, которое не включает украинский Крым, не имеет места для существования, оно прямо противоречит желанию турок становиться посредниками», — сказал Джума и назвал это заявление заведомо тупиковым.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией.

Заместитель председателя Госсовета Крыма Владимир Бобков в ответ на это назвал Турцию «хитрым игроком» и одним из самых противоречивых членов Североатлантического альянса, который пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине.