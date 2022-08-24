Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения России и Украины

Представитель Эрдогана Калын: Крым должен перейти Украине в случае соглашения с Россией

В Турции считают, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией. Так о судьбе полуострова высказался официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — заявил Калын в интервью телекомпании CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.