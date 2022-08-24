Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения России и Украины

Представитель Эрдогана Калын: Крым должен перейти Украине в случае соглашения с Россией

В Турции считают, что Крым должен перейти Украине в случае подписания соглашения с Россией. Так о судьбе полуострова высказался официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, сообщает ТАСС.

«Аннексия Крыма Россией является незаконной, и позиция Турции по этому вопросу не изменилась с 2014 года. Крым является частью украинской территории. Это должно быть основой любого соглашения, которое будет заключено [между РФ и Украиной]», — заявил Калын в интервью телекомпании CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не признает Крым частью России, а также автономию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его словам, в ходе российско-украинских переговоров в Турции делегация от Киева предлагала, чтобы вопрос Крыма был урегулирован в течение десяти лет, однако не услышала ответа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали по уголовному делу
Турция высказалась о судьбе Крыма в случае соглашения России и Украины
Польша отказалась поставлять нефть в Германию
Врач рассказала о влиянии стресса на способность мужчин и женщин иметь детей
Женщина отрезала сожителю половые органы из-за домогательств к ее дочери
Байдена поблагодарили за рекордные 228 дней отдыха на посту президента
Названы самые необычные вакансии в России
Посол Украины призвал Турцию помочь в возвращении украинских военнопленных
В Госдуме призвали лишать гражданства за осуждение российских властей ради визы
Вашингтону спрогнозировали остановку экспорта СПГ в Европу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.