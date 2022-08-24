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Российские банки запланировали начислять зарплаты через СБП

«Известия»: российские банки планируют начислять зарплаты через Систему быстрых платежей
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Российские банки планируют начислять зарплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Для полномасштабного запуска системы возможно потребуются изменения трудового законодательства. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.

По словам экспертов, перечисление заработной платы по СБП позволит решить проблему «зарплатного рабства», с которой сталкиваются россияне. Нововведение позволит начислять деньги по платежному идентификатору гражданина. Сотрудник сможет выбрать банк для начисления самостоятельно, без ведома работодателя.

«Бухгалтерии компании-работодателя нужно будет собирать заявления сотрудников на выплаты с указанием не только номера телефона сотрудника, но и, например, СНИЛС или ИНН как главных идентификаторов получателя. Такой подход позволит избегать ошибочных переводов в случае, если работник сменит номер телефона», — отмечает руководитель центра развития зарплатных клиентов ПСБ Екатерина Матвеева.

Ранее Центробанку предложили блокировать переводы россиян свыше 10 тысяч рублей на промежуточных счетах. По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года средняя сумма перевода в рамках Системы быстрых платежей составила 5,6 тысяч рублей.

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Юлия Мискевич
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