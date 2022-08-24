Мужчина спьяну купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра

Metro: в Великобритании мужчина спьяну купил в интернете скульптуру высотой 4,4 метра

В Великобритании мужчина случайно купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра и обнаружил, что может продать ее на 80 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей) дороже. Об этом пишет издание Metro.

По словам Гарета Палмера, 62-летнего владельца компании по производству микротрубок и пневматических соединителей, все началось, когда он после выпитой бутылки вина решил полистать онлайн-аукцион eBay. Его внимание привлекла скульптура «Кружение у бассейна» известного художника Малкольма Робертсона. Мужчина принялся торговаться и не заметил, что спьяну торгуется сам с собой. Путаница возникла из-за того, что у него два аккаунта eBay — один на iPad, а другой на iPhone.

В итоге предприниматель заплатил за произведение искусства 20 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Он также потратил пять тысяч фунтов стерлингов (354 тысячи рублей) на доставку и 800 фунтов стерлингов (57 тысяч рублей) на полицейское сопровождение скульптуры.

Теперь Палмер надеется продать ее на аукционе за 100 тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей). Он узнал, что после создания 26 лет назад «Кружение у бассейна» стоило 76 тысяч фунтов стерлингов (5,4 миллиона рублей).

Оценщик аукционного дома Hansons Auctioneers And Valuers Карл Мартин заявил, что работа заслуживает того, чтобы быть выставленной на всеобщее обозрение. В настоящее время скульптура стоит у здания аукционного дома в Этволле, графство Дербишир.

«Робертсон — скульптор, удостоенный множества наград, с обширным портфолио работ по всей Великобритании и за рубежом», — объяснил Палмер и добавил, что «Кружение у бассейна» будет впервые выставлена на аукционе в сентябре.

Ранее сообщалось, что пьяный китаец приобрел на интернет-распродаже живую свинью, павлина и исполинскую саламандру и забыл об этом. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина очень удивился, обнаружив животных в списке сделанных покупок на следующий день.