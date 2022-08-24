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Мужчина спьяну купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра

Metro: в Великобритании мужчина спьяну купил в интернете скульптуру высотой 4,4 метра

Фото: Hansons Auctioneers

В Великобритании мужчина случайно купил в интернете ценную скульптуру высотой 4,4 метра и обнаружил, что может продать ее на 80 тысяч фунтов стерлингов (5,6 миллиона рублей) дороже. Об этом пишет издание Metro.

По словам Гарета Палмера, 62-летнего владельца компании по производству микротрубок и пневматических соединителей, все началось, когда он после выпитой бутылки вина решил полистать онлайн-аукцион eBay. Его внимание привлекла скульптура «Кружение у бассейна» известного художника Малкольма Робертсона. Мужчина принялся торговаться и не заметил, что спьяну торгуется сам с собой. Путаница возникла из-за того, что у него два аккаунта eBay — один на iPad, а другой на iPhone.

В итоге предприниматель заплатил за произведение искусства 20 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Он также потратил пять тысяч фунтов стерлингов (354 тысячи рублей) на доставку и 800 фунтов стерлингов (57 тысяч рублей) на полицейское сопровождение скульптуры.

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Теперь Палмер надеется продать ее на аукционе за 100 тысяч фунтов стерлингов (более семи миллионов рублей). Он узнал, что после создания 26 лет назад «Кружение у бассейна» стоило 76 тысяч фунтов стерлингов (5,4 миллиона рублей).

Оценщик аукционного дома Hansons Auctioneers And Valuers Карл Мартин заявил, что работа заслуживает того, чтобы быть выставленной на всеобщее обозрение. В настоящее время скульптура стоит у здания аукционного дома в Этволле, графство Дербишир.

«Робертсон — скульптор, удостоенный множества наград, с обширным портфолио работ по всей Великобритании и за рубежом», — объяснил Палмер и добавил, что «Кружение у бассейна» будет впервые выставлена на аукционе в сентябре.

Ранее сообщалось, что пьяный китаец приобрел на интернет-распродаже живую свинью, павлина и исполинскую саламандру и забыл об этом. Как сообщает издание South China Morning Post, мужчина очень удивился, обнаружив животных в списке сделанных покупок на следующий день.

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Евгения Черкасова
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