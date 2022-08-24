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Во ФСИН рассказали о дефиците мест в российских СИЗО

ФСИН: рассчитанные на 118,4 тысячи арестантов российские СИЗО заполнены на 96%

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

Рассчитанные на содержание 118,4 тысячи арестантов российские СИЗО заполнены на 96 процентов. Об этом в среду, 24 августа, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

По данным ведомства, полный лимит не превышен. «Это число (количество арестантов на 1 августа) меньше общего лимита наполнения на 4 процента», — отметили во ФСИН. При этом, по сведениям издания, изоляторы во многих регионах России переполнены: такая проблема существует в Москве, Петербурге, на Ставрополье, в Ростовской и Иркутской областях, а также в Крыму.

Как рассказал источник «Ленты.ру» во ФСИН, главной борьбой с дефицитом мест в московских СИЗО остается отправка осужденных после приговора до апелляции в другие регионы, в том числе в Сибирь, что грубо нарушает право на защиту и является нарушением закона.

В мае член президентского Совета по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии
(ОНК) Москвы Ева Меркачева сообщила о «жутком перелимите» в столичных изоляторах. По словам правозащитницы, они рассчитаны на 9 тысяч человек, но в реальности арестантов там оказалось на 2786 больше.

Меркачева добавила, что следователи «в последние месяцы все чаще выходят с ходатайствами об аресте», причем по таким делам, по которым можно назначить домашний арест или подписку о невыезде.

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Елизавета Новикова
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