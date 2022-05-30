Названы возможны причины переполненности СИЗО в России

«Ъ» изучил возможные причины переполненности следственных изоляторов в России

Издание «Коммерсантъ» изучило возможные причины переполненности следственных изоляторов в России, на которые жалуются адвокаты и правозащитники.

Отмечается, что проблему признала и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила, что в столичных СИЗО, рассчитанных на девять тысяч арестантов, находится на 2786 человек больше, самая сложная ситуация в «Бутырке» и «Матросской тишине», где лимит превышен на 29 и 27,7 процента соответственно.

Юристы говорят, что проблема переполненности изоляторов существовала всегда и с переменным успехом решалась в регионах. Одной из главной причин называются длительные сроки следствия и то, что следствие просит суд назначить арест, а не более мягкую меру пресечения.

Меркачева отметила, что в ряде субъектов России превышение лимита в СИЗО может быть связано с проведением специальной военной операции. Она указала, что в ряд следственных изоляторов привозят граждан Украины, которые попали в плен и подозреваются в различных преступлениях.

Также на ситуацию оказала влияние пандемия коронавируса, добавила член СПЧ. Следственные действия откладывались из-за эпидемической ситуации. Также, по ее словам, правозащитники фиксируют рост числа арестованных по экономическим статьям и по делам статьи 207.3 УК РФ о дискредитации Вооруженных сил России и распространении фейков.

Меркачева не исключила усугубления ситуации из-за введения уголовной ответственности для водителей, неоднократно получавших взыскания согласно Кодексу об административных правонарушениях (КоАП).

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России хочет позволить своим сотрудникам следить за арестантами удаленно через систему видеонаблюдения. Об этом сообщил и.о. замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николай Зверев. По его мнению, такой шаг позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности.

