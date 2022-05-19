Прокурорам хотят разрешить следить за арестантами в СИЗО удаленно

Генпрокуратура хочет позволить своим сотрудникам следить за арестантами удаленно

Генпрокуратура России хочет позволить своим сотрудникам следить за арестантами удаленно через систему видеонаблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. замначальника управления ведомства по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Николая Зверева.

По данным агентства, Зверев сообщил, что Генпрокуратура выступила с предложением дать прокурорам удаленный доступ к камерам в СИЗО и колониях для надзора за учреждениями. При этом сам Зверев считает это целесообразным, так как такой шаг позволит кардинально повлиять на повышение результативности надзорной деятельности.

Собеседник агентства также отметил, что многочисленные нарушения права на личную безопасность заключенных под стражу и осужденных связаны с ослаблением внимания к этой проблеме со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). В ряде регионов это привело к незаконной практике обращения с арестованными и осужденными. При этом он отметил рост числа уголовных дел по данным нарушениям: если в 2020 году их было возбуждено 116, то в 2021 году — 205.

Ранее сообщалось, что пропавшего в конце апреля из СИЗО Красноярска вора в законе Сергея Асатряна (Осетрина Младший) адвокат нашел в изоляторе Ачинска. Предполагается, что до этого осужденного пытали электричеством и круглосуточной громкой музыкой.