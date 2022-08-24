Российский режиссер снимет фильм для Голливуда

Российский режиссер Кирилл Соколов снимет фильм для Голливуда

Режиссер Кирилл Соколов поработает с американской студией TriStar Pictures, которая выпустила ленты «Сайлент Хилл», «Кадиллак Рекордс» и «Филадельфия». Об этом сообщает Deadline.

Уточняется, что Соколов снимет для Голливуда триллер «Ультра» по сценарию Колина Бэннона. Подробности сюжета не раскрываются.

В декабре 2021 года сценарий нового проекта попал в десятку лучших в «Черном списке» — перечне голливудских сценариев, над которыми еще не начинали работать. Продюсерами триллера выступят Суки Чю («Заклинательница акул», «Светлячки в саду») и Скотт Фри («Террор»). Курировать проект от имени TriStar Pictures станет Келлум Аллан, работавший над «Дивергентом», «Голодными играми» и «Сумерками». Когда начнется производство фильма, не уточняется.

Соколов — 33-летний российский режиссер, сценарист и продюсер. В 2011 году снял свой первый короткометражный фильм «Бывает и хуже». В 2018 году вышла черная комедия режиссера «Папа, сдохни», выигравшая главный приз на фестивале «Окно в Европу». Также известен по работе над фильмами «Бывает и хуже», «Исход», «Огонь» и «Оторви и выбрось».

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