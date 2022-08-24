МЧС начало эвакуировать людей с унесенных в море барж на Сахалине

Спасатели с вертолета Ми-8 начали эвакуировать людей с унесенных в море барж на Сахалине

Спасатели с вертолета Ми-8 приступили к эвакуации людей с унесенных в море на Сахалине судов. Об этом в среду, 24 августа, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю пишет ТАСС.

«Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна», — говорится в сообщении.

В район поисково-спасательных работ также следуют два буксира «Восток» и «Витязь». Кроме того, в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту в готовности к вылету находится вертолет авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации.

Ранее стало известно, что между Сахалином и материком четыре баржи с тягачами сорвало с якоря и унесло в открытое море. На их борту находятся 124 человека.