Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

МЧС начало эвакуировать людей с унесенных в море барж на Сахалине

Спасатели с вертолета Ми-8 начали эвакуировать людей с унесенных в море барж на Сахалине

Фото: ИА «Хабаровский край сегодня»

Спасатели с вертолета Ми-8 приступили к эвакуации людей с унесенных в море на Сахалине судов. Об этом в среду, 24 августа, со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Хабаровскому краю пишет ТАСС.

«Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Николаевский район, где дрейфуют баржи с тягачом. С помощью спускового устройства члены экипажа рыболовецких судов спасателями поднимаются на борт воздушного судна», — говорится в сообщении.

В район поисково-спасательных работ также следуют два буксира «Восток» и «Витязь». Кроме того, в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту в готовности к вылету находится вертолет авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации.

Ранее стало известно, что между Сахалином и материком четыре баржи с тягачами сорвало с якоря и унесло в открытое море. На их борту находятся 124 человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В здание администрации Орловской области бросили бутылки с зажигательной смесью
Россиянам рассказали о секретах выгодной ипотеки
Описано будущее «Яндекса» после перехода новостного агрегатора к VK
Украинский боец UFC провалил допинг-тест
Захарова уличила Польшу в отказе от евросолидарности
Россияне массово заинтересовались переездом в одну пляжную страну
В Запорожье погиб глава администрации Михайловки
В Подмосковье избили приехавших на пожар полицейских
Российских космонавтов признали годными к полету на Crew Dragon
Названа возможная причина срыва четырех барж с якоря на Сахалине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.